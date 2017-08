Jason Derulo :  »Il est important que les artistes se diversifient »

Si Jason Derulo est connu pour être chanteur de R&B, il est également danseur, et il affirme que pour lui, les artistes ne devraient plus seulement faire de la musique. Il est important qu’ils se lancent dans d’autres domaines, car la musique » ne se vend plus comme avant ». La star a confié à OZY à ce propos : »Il est important de se diversifier. Aujourd’hui, être une célébrité est seulement une partie de cela. Et la scène vous autorise à faire autre chose, en particulier avec la musique, pas vrai ? ». Jason a ensuite affirmé que selon lui, il était »dommage » certains artistes se limitent à la musique. »Donc, si vous ne vous diversifiez pas, c’est dommage », a-t-il ajouté, »Car la musique ne se vend plus comme avant ». Mais l’interprète de »Swalla » a affirmé qu’il pensait que de nos jours, les stars de la musique étaient plus »célèbres » que jadis, notamment avec l’arrivée d’Internet. Il a confié à ce propos : » Même si la musique se vend moins qu’avant, les artistes, eux, n’étaient pas aussi célèbres qu’ils ne le sont maintenant », a-t-il affirmé, »Vous pouvez, avec un simple clic, voir ce que votre star préférée fait à n’importe quel moment ».

Et pour le chanteur, le streaming a également beaucoup changé le monde de la musique. »Le plus grand changement que cela a apporté à la musique est que les chansons ne doivent plus être des hits à la radio pour avoir du succès », a-t-il déclaré, »Il y a tellement de playlists que vous pouvez lire, et tellement d’informations sur ce que les gens écoutent, et ce qu’ils n’écoutent pas ». Il a ensuite ajouté avec humour qu’il traquerait les personnes qui »zappent » ses chansons et a dit : »Donc faites attention à ne pas zapper mes chansons, je vous retrouverai ».