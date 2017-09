Jennifer Lopez: L’ex et le petit-ami de la chanteuse réunis pour Porto Rico

Le petit-ami de Jennifer Lopez Alex Rodriguez, et son ex mari Marc Anthony se sont remerciés mutuellement pour avoir aidé à reconstruire Porto Rico après l’ouragan ‘Maria’.

La chanteuse du titre ‘On The Floor’ – qui a révélé il y a deux semaines ne pas avoir eu de nouvelles de ses proches après l’ouragan – a annoncé dimanche (24.09.17) qu’elle faisait un don d’ 1 million de dollars pour aider à la reconstruction de Porto Rico. Après sa conférence de presse, son petit-ami de 42 ans a tenu à remercier ceux qui ont participé et aidé la chanteuse. Et Alex a taggué Marc sur cette publication.

Marc, le chanteur de 49 ans qui a des jumeaux de 9 ans avec Jennifer a lui aussi remercié Alex sur Instagram.

Jennifer a annoncé durant la conférence qui a eu lieu hier: "Alex Rodriguez et moi sommes new-yorkais. Nous utilisons toutes nos ressources et relations dans l’industrie du divertissement, du sport et du business pour supporter Porto Rico et les caraïbes."

La belle de 48 ans a révélé que les Yankees de New York et que la ligue majeure de baseball viennent en aides aux victimes. Et que Marc Anthony et elle ont mobilisé plus de 30 athlètes et artistes qui sont prêts à mettre la main à la pâte.

Elle rajoute: "On travaille jours et nuits pour identifier les besoins."

La star de ‘Shades of Blue’ a ensuite admis qu’elle n’avait toujours pas eu de nouvelles de ses proches et qu’elle se sentait "concernée" pour sa famille mais aussi pour "tout le monde sur l’île."

La chanteuse a récemment utilisé son compte Instagram pour demander à ses fans d’aider les victimes de l’ouragan.