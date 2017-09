Jennifer Lopez ‘Porto Rico a besoin de notre aide’

Côté love, Jennifer Lopez est servie depuis quelques mois maintenant. Elle file le parfait amour avec Alex Rodriguez et pense même à emménager avec le joueur de baseball. Malheureusement, la chanteuse a dû descendre de son nuage car à Porto-Rico, ses proches ont dû faire face à l’ouragan ‘Maria’. La jeune femme a posté une vidéo sur Instagram dans le but de pousser les gens à se bouger et à se mobiliser. Jennifer, accompagnée de son ex mari Marc Anthony, ont décidé de récolter des fonds pour aider les victimes de l’ouragan ainsi que pour reconstruire la ville.

"La dévastation est au-delà du croyable. Mes cousins et moi n’avons toujours pas de nouvelles de nos proches. Ce qui compte le plus dans mon esprit et dans celui de plein d’autres, c’est d’essayer de trouver la meilleure manière d’aider. Notre île de Porto Rico a été frappée par deux des ouragans les plus dévastateurs que nous ayons jamais vus, Irma et Maria. Aujourd’hui, Porto Rico a besoin de notre aide. Je vous encourage à soutenir et faire un don auprès de UnitedforPuertoRico.com, lancé par la Première dame de Porto Rico, Beatriz Rosselló. Ensemble, nous pouvons aider à la reconstruction de notre île et des Caraïbes". Mais la Bomba Latina n’est pas toute seule dans ce combat. Le chanteur Ricky Martin souhaite lui aussi réunir des fonds et aider à sauver la ville de Porto-Rico:

"Donnez ce que vous pouvez. Même un dollar peut faire la différence. Si tout le monde pouvait me donner un dollar, mon dieu.. Porto Rico est dans une situation très précaire en ce moment. Nous ne pouvons pas le faire seul, nous avons besoin de vous".