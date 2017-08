Kanye West : un projet top-secret avec Kid Cudi

Kanye West et Kid Cudi seraient en ce moment au Japon en train de mettre au point un projet top secret. Le mari de Kim Kardashian et son ancien protégé auraient récemment passé la plus grosse partie de leur temps dans un studio d’enregistrement.

Les deux artistes ont récemment traversé des temps difficiles mais semblent aujourd’hui aller mieux, comme le prouve ce projet surprise. Kanye était interné en novembre 2016 pour une dépression nerveuse et Kid Cudi a avoué qu’il avait été traité pour « dépression et tendances suicidaires » l’année dernière.

Une source a déclaré au New York Post à propos du projet des deux hommes : « Ils vont sortir une collaboration qui va surprendre tout le monde. Ils sont en train de l’enregistrer en ce moment. Ils préparent quelque chose de fou pour lequel personne n’est prêt. »

Apparemment, Kanye West et Kid Cudi souhaitent à tout prix garder cette collaboration secrète puisqu’ils sont en comité restreint lors des sessions d’enregistrement : « Personne ne sait à quoi s’attendre, ni même de quoi il s’agit… Il n’y a pas de professionnels dans le studio. Juste Kanye, Cudi et un ingénieur du son. »