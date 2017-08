Kim Kardashian West redoute le single de Taylor Swift

Kim Kardashian voit le mal partout! La star irait même jusqu’à redouter la sortie du nouveau single de Taylor Swift, car elle aurait peur que celui-ci l’attaque personnellement. Car Taylor et Kim ne sont pas vraiment les meilleures amies du monde, depuis que son mari, Kanye West, l’a insultée dans son titre »Famous ». La soeur de Khloe redouterait donc que la belle blonde ne se venge, et qu’elle s’en prenne à elle. Une source a confié à ce propos à Hollywood.com que Kim était l’une des personnes qui n’était »pas vraiment enthousiaste à l’idée de la sortie du nouveau titre de Taylor Swift ». La source a continué : »Elle pense qu’elle sera attaquée, tout comme Kanye, dans une chanson qui parlera de leurs différends du passé, et elle ne veut pas avoir à subir les retombées d’une telle chanson ».

Les rumeurs ne cessent d’affirmer que la chanteuse va bientôt sortir un nouveau titre, après qu’elle a supprimé tous ses posts sur les réseaux sociaux, et qu’elle y a posté une énigmatique photo à la place. Et selon cette même source, Kim ne veut pas »être au coeur de quelque chose qui touche à Taylor », et qu’elle »espère qu’elle et Kanye ne seront pas touchés par une vengeance de la star de la pop.