Kirsten Dunst fume un joint en plein tournage

La star du film Spider man et de Virgin Suicides a été stone pour la première fois de sa vie et ça, en plein tournage ! En effet, l’actrice de 35 ans est en plein tournage pour le film ‘Woodshock’ qui sortira prochainement. Kirsten jouera Theresa, une femme qui sombre dans la paranoia après avoir pris une drogue mortelle. Pour les besoin du film, l’actrice a donc dû fumer un (faux) joint en entier. Quelques minutes plus tard, Kirsten s’est sentie "perdre la tête" et s’est mise à trembler. Invitée sur le plateau de ‘Jimmy Kimmel Live !, l’actrice raconte: "J’ai dit à la directrice Laura [Mulleavy], il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je pense que je dois aller à l’hôpital…

"Il y a vraiment quelque chose qui cloche. J’ai l’impression de perdre la tête. Je tremble, je suis chaude, je suis en train de tomber". Comme vous l’aurez compris, peu de temps après Kirsten a réalisé qu’elle avait vraiment fumé du cannabis. Un local avait roulé un vrai joint. Elle raconte que pour elle, cette expérience a été comme un voyage mental, qu’elle ne s’était jamais sentie aussi stone.

"J’étais un gâchis. J’ai jamais été aussi stone de toute ma vie. C’est comme un voyage mental. Je me suis dit p****n qu’est-ce qui se passe. Je pleurais, rigolais et mangeais un sandwich au beurre de cacahuète en même temps. Je ne pouvais plus tourner. Ils m’ont renvoyé à la maison". Dans le film ‘Woodshosk’, Kirsten Dunst jouera au coté de Johan Philip "Pilou" Asbæk A.K.A Euron Greyjoy, l’oncle de Theon dans la série télévisée Game of Thrones.

.