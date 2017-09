Kylie Jenner a fait de la chirurgie esthétique pour un garçon

Kylie Jenner s’est fait opérer des lèvres après que le premier garçon qu’elle a embrassé l’a critiqué pour avoir une petite bouche.

La star de télé réalité a admis qu’elle a eu une injection dans ses lèvres pour les rendre plus pulpeuses car elle se sentait peu sûr d’elle après ce commentaire cruel.

Parlant à un thérapeute dans son show "Life of Kylie", elle a révélé qu’elle avait 15 ans et le garçon en question lui a dit qu’il ne pensait pas qu’elle embrasserait bien à cause de ses petites lèvres.