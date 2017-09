Kylie Jenner attendrait une fille !

Kylie Jenner attendrait une petite fille.

La star de 20 ans est enceinte de son premier enfant. Et le père de l’enfant, le rappeur Travis Scott a annoncé à son entourage que ça sera une fille.

Le site TMZ a rapporté: "Travis a informé son entourage qu’il sera papa il y a déjà deux mois de cela, et Kylie est enceinte de 5 mois". Cependant, la star de ‘L’Incroyable Famille Kardashian’ ne s’est pas prononcée pour le moment, mais le porte-parole de son père Caitlyn Jenner a confirmé la nouvelle. Le représentant a annoncé au site The Sun Online que Caitlyn était déjà au courant de la nouvelle, et il a ajouté: "Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’elle le sait depuis un certain temps déjà."

Kris Jenner, la mère de la jeune fille ne s’est toujours pas exprimée sur le sujet. La mère manager a été contactée par Ryan Seacrest, producteur exécutif de ‘L’Incroyable Famille Kardashian’ et lui a répondu par message alors que ce dernier était en direct de l’émission ‘Live! With Kelly & Ryan" lundi dernier (25.09.17).

Après la réception du message, Ryan a annoncé: "Kris ne confirme rien. Donc c’est la nouvelle de la famille qui date de ce matin."

Et le week-end dernier, la seule réponde de Kris sur le sujet a été: "Elle ne confirme rien. Je pense que c’est un peu sauvage que tout le monde affirment que ça vient juste de se passer."

Il a été dit que la famille serait sur un petit nuage avec la grossesse de Kylie.

Une source a affirmé: "La famille est au septième ciel ! Kylie adore le fait que sa famille soit si proche et elle est excitée d’apporter un nouveau membre. Kylie se sent plus prête que jamais à être mère." Cette info est apparue juste après qu’une source ait raconté que Kylie "a toujours voulu être maman."

"Kelly va bien et est heureuse. Elle a toujours voulu être mère. Elle est peut-être jeune mais elle est très maternelle et a beaucoup d’expériences avec les enfants ! Elle était déjà comme une belle-mère pour l’enfant de Tyga. Kylie est excitée par le fait que son enfant aura des cousins proches de son âge."