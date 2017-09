Kylie Jenner manquait d’assurance

Kylie Jenner a fait de la chirurgie esthétique sur ses lèvres car le premier garçon qu’elle a embrassé l’a critiquée pour sa petite bouche.

La star de télé-réalité a admis qu’elle a eu une injection dans ses lèvres pour les rendre plus pulpeuses car elle n’avait pas confiance en elle suite au commentaire cruel de l’adolescent.

Elle s’est confiée à un thérapeute dans sa série "Life of Kylie" : "J’avais 15 ans et je n’avais pas confiance en moi. J’avais de petites lèvres et l’un des premiers garçons que j’ai embrassé m’a dit qu’il ne pensait pas que j’embrasserai bien parce que j’avais des petites lèvres."

"Je l’ai très mal pris. C’était un garçon que j’aimais bien et ça m’a vraiment affectée. Je ne me sentais plus attirante ou jolie. Je voulais vraiment de plus grosses lèvres. Je mettais du rouge à lèvres autour de mes lèvres pour donner l’impression qu’elles étaient plus grosses. Mais ça ne suffisait pas alors j’ai fait cette opération."

Malgré avoir fait cette intervention à un jeune âge, Kylie insiste qu’elle n’est pas pressée de grandir et est heureuse de prendre de "mauvaises décisions" sous les projecteurs.

"J’essaye de ne pas grandir trop rapidement, " a t-elle ajouté. "J’aime mon âge, j’aime mes fans, j’aime que l’on soit tous jeunes, la nouvelle génération. Je veux faire des erreurs. Je veux prendre de mauvaises décisions et apprendre d’elles. C’est la seule façon de grandir."

Cet épisode a aussi vu Kylie et sa mère, Kris Jenner, voyager au Pérou pour voir le travail effectué par Smile Train, une association caritative fournissant des chirurgies réparatrices pour des enfants avec des lèvres et palais fendus. Kylie a été impressionnée par le courage et la confiance des jeunes qu’elle a rencontrés.

"Quand j’étais jeune, je n’avais pas confiance en moi. Ces enfants l’ont malgré leurs problèmes. Smile Train m’a touchée et j’ai voulu m’y impliquer."

"C’est incroyable de savoir que l’argent que je donne sert réellement à quelque chose et change des vies. Mais c’est triste de voir qu’il y a tant de gens qui n’ont pas les moyens pour en profiter. Cette expérience m’a vraiment fait apprécier ma famille et notre santé."