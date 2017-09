La critique de Lady Gaga envers Madonna était ‘une blague, enfin à moitié’

La récente critique de Lady Gaga envers Madonna "était une blague mais pas tout à fait" selon le directeur de son nouveau documentaire.

La star de 31 ans a critiqué la Madonne lors de son documentaire ‘Gaga: Five Foot Two’ diffusé sur Netflix. Elle a annoncé que "c’était petit de critiquer à la télé et non face à face". Mais le directeur Chris Moukarbek vient d’affirmer que le commentaire de Gaga était "une blague, enfin à moitié".

Il explique: "Quand elle a dit ça, elle blaguait . Comme une blague à moitié sérieuse. Elle a terminé sa critique par "Je ne peux pas croire que je viens de dire ça à l’antenne."

La chanteuse du hit ‘Just Dance’ n’a jamais visualisé le documentaire, et n’a donc pas eu l’opportunité d’approuver le résultat final.

Mais Chris s’est assuré qu’il n’y aurait aucune scène "sensible" dans le documentaire.

Il a affirmé à ‘Entertainment Tonight’: "Vu qu’elle n’a pas vu la version finale et que nous n’avons pas discuté des scènes à intégrer ou non, je n’ai pas couper celle-ci au montage."

La guéguerre qui oppose Madonna et Gaga date de 2012, quand la chanteuse du titre ‘Like a Prayer’ a décrit Lady Gaga comme étant "réductrice". Après cet incident, Gaga – qui était une grande fan de Madonna durant son adolescence – a admis s’être inspirée du titre ‘Express Yourself’ de Madonna pour son tube ‘Born This Way’.

Mais dans son nouveau documentaire, Gaga reproche à Madonna de ne pas la critiquer en face.

Elle a affirmé: "La seule chose qui m’embête, c’est que je suis italienne de New York et quand j’ai un problème avec quelqu’un, je lui dis en face. Et même si je la respecte beaucoup en tant que chanteuse je ne peux pas oublier le fait qu’elle ne soit pas venue me regarder dans les yeux pour me critiquer et dire que j’étais réductrice…"

"Non non non, je l’ai vu à la p****n de télé. Me dire que tu penses que je suis qu’une m***e via les médias – c’est comme si un mec me passait une note pour dire que son pote me trouve sexy… F**k you ! Ou est ton pote ? Pousse moi contre un mur et embrasse moi !

"Je veux juste que Madonna me pousse contre un mur et m’embrasse et me dise que je suis qu’une m***e."