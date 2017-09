Lady Gaga repousse sa tournée européenne

Lady Gaga a décidé de repousser sa tournée européenne à cause de « douleurs physiques sévères ». Le label de la chanteuse de 31 ans a confirmé la triste nouvelle. Cependant Lady Gaga a rassuré ses fans en disant qu’elle était une « battante » et qu’elle remonterait sur scène dès que possible.

Une déclaration officielle de la maison de disques de l’interprète de Born This Way disait : « Lady Gaga est dévastée à l’idée d’attendre avant de se produire devant ses fans. Elle prévoit de passer les sept prochaines semaines à travailler avec les médecins pour guérir de tous ces traumatismes qui continuent d’affecter son quotidien, et qui lui causent des douleurs physiques sévères. »

Toujours selon le communiqué, Lady Gaga donnera « la meilleure version de son spectacle » lors qu’elle entamera sa tournée européenne.