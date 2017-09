Les filles d’Alex Rodriguez "adorent" Jennifer Lopez.

Le joueur de baseball de 42 ans a admis que ses deux filles Natasha, 12 ans et Ella, 9 ans, qu’il a eues avec son ex-femme Cynthia Scurtis, étaient fans de sa nouvelle copine Jennifer, qui est un "modèle" pour elles.

"Mes filles adorent Jennifer. Elle est un modèle et elles veulent faire tout ce que fait Jennifer. Elles veulent chanter, danser, produire, réaliser des films," a t-il déclaré à ‘Entertainment Tonight’. "Peu de personnes savent qu’elle est également une grande sportive et une grande femme d’affaires. Je suis le père le plus chanceux au monde de voir mes magnifiques filles aux-côtés d’une personne aussi brillante que Jennifer."

Les filles d’Alex ne sont pas les seules à approuver cette relation, puisque des amis de l’actrice de 48 ans, mère de jumeaux de 9 ans Emme et Max qu’elle a eus avec son ex-mari Marc Anthony, sont convaincus qu’un mariage est possible pour le couple.

Une source a révélé : "Les amis proches de J.Lo voient sa relation avec A-Rod aller loin, possiblement jusqu’au mariage. J.Lo aime qu’ils aient autant de chose en commun. Ils sont tous les deux parents et connaissent du succès dans leur domaine. Leurs vies, certes animées, sont très complémentaires."

En attendant, Jennifer et Alex sont "extrêmement heureux".

"Ils sont extrêmement heureux," a partagé un proche. "Jennifer est à un tout autre niveau comparée aux anciennes compagnes d’Alex. Elle est géniale. Elle est venu à ce diner où il y avait pleins de sportifs et de personnalités de ce domaine, et elle s’est assise avec eux et a commencé à parler de sport. Elle adore le baseball."