LeToya Luckett et Tommicus Walker se sont fiancés

LeToya Luckett est fiancée! L’ancienne membre des Destiny’s Chils a dit oui à son compagnon, Tommicus Walker, et elle a annoncé la nouvelle sur Instagram. La star a posté une photo de sa bague de fiançailles et a écrit : »J’ai dit, ‘Oui Ouiiiiii’ le jour de son anniversaire !! #issaengagement #GodShowedout #HesaGoodManSavanah #LoveWins #8/16/17 ».

L’annonce des fiançailles de la star survient environ 1 an après son divorce avec Rob Hillman, avec qui elle a été mariée pendant 2 mois, et elle devrait donc se marier à nouveau, cette fois avec le chef d’entreprise, peut-être prochainement.

Le frère de LeToya, Gavin Luckett, a quant à lui posté une vidéo de la demande de fiançailles sur son compte Instagram, dans laquelle on peut voir le nouveau petit-ami de la belle brune se mettre à genoux pour faire sa demande, dans un restaurant où les amis et la famille de deux stars étaient réunis, afin de fêter son anniversaire. On peut également y voir LeToya dire oui à son chéri, avant de fondre en larmes de joie, et de l’embrasser. Gavin a écrit en légende du post : »La fois où @letoyaluckett a prévu un dîner d’anniversaire surprise pour @imawalk2, mais qu’il avait une surprise plus grande encore pour elle. Félicitations à vous !!!! ».