Liam Payne et Cheryl Tweedy : bientôt leur première interview depuis la naissance de Bear

Liam Payne et Cheryl Tweedy devraient apparaître pour la première fois à la télévision anglaise depuis la naissance de leur fils, Bear. C’est le présentateur de l’émission »This Morning », sur ITV, Rylan Clark-Neal qui a annoncé la nouvelle en disant que Cheryl avait promis qu’elle leur donnerait une interview en compagnie de son homme »dans quelques semaines ». Rylan avait interviewé l’ex-membre des Girls Aloud, dans les coulisses de sa nouvelle publicité pour L’Oréal Paris, et il a alors annoncé la nouvelle dans la vidéo de l’interview. »Cheryl est de nouveau au travail pour sa publicité L’Oréal et ‘This Morning’ était là », a-t-il affirmé, » Elle est venue nous voir et nous a dit qu’elle ferait une interview avec nous ». Il a d’ailleurs ajouté que Liam serait aux côtés de sa femme, »comme il l’a appelée ».

La chanteuse va donc faire son retour sur le devant de la scène après avoir décidé de mettre fin à son congé maternité. La belle brune avait déjà annoncé récemment qu’elle avait repris sa collaboration avec la marque L’Oréal, en postant une photo du shooting qu’elle a réalisé pour sa première campagne de publicité depuis la naissance de Bear, sur Instagram. »De retour @loréalmakeurp #worthit », avait-elle écrit en légende du cliché. Cheryl est de retour !