Liam Payne ‘Je n’étais pas heureux’

Le groupe One Direction a connu un énorme succès, à Londres, mais aussi dans le monde entier. Mais alors qu’en concert ou en interview, les membres semblaient heureux, hors caméra tout n’était pas tout rose pour eux. Il y a quelques mois, Zayn nous révélait ses problèmes d’anxiété.

"Je ne pouvais simplement plus continuer avec ça. Mentalement, l’anxiété avait gagné. Physiquement, je savais que ça ne fonctionnait plus. Je devais me retirer. Il n’y a pas à avoir honte de l’anxiété, ça affecte des millions de gens tous les jours. Je sais que j’ai des fans qui sont passés par là aussi et je voulais être honnête avec eux. Après que j’ai annulé mes shows, plein d’histoires sont sorties. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il faut prendre tout ce que vous lisez en ligne avec une pincée de sel. J’ai trouvé ça vraiment frustrant de savoir que même quand je me suis ouvert sur mon problème, des gens trouvaient encore des raisons de douter. Mais je suppose que c’est comme ça que fonctionne l’industrie". Aujourd’hui, c’est Liam qui révèle les problèmes d’alcool auxquels il a été confronté lors de cette période.C’est lors d’une interview pour ‘The Telegragh’, que le chanteur s’est livré:

"Je n’étais pas heureux. J’ai eu un vrai problème avec l’alcool et parfois, les choses allaient trop loin. Tout le monde a été cette personne qui boit trop en soirée et qui est le seul à s’amuser et il y a eu des moments ou c’était moi. J’ai pris du poids parce que je mangeais n’importe quoi. J’ai été critiqué pour mon poids et c’est très blessant. Mais je n’ai plus rien à cacher…" Mais que les fans du chanteur ne s’inquiètent pas, aujourd’hui tout va pour le mieux pour Liam.