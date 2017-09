Liam Payne pourrait se lancer dans la mode

Liam Payne pourrait bien se lancer dans la mode ! En effet, l’ex membre du groupe One Direction faisait lui aussi parti de nombreuses stars présentes à la London Fashion Week, et on peut dire que les défilés ont eu un drôle d’effet sur le jeune homme. C’est pendant le défilé printemps/été d’Armani, que Liam s’est confié: "Il y a beaucoup de marques qui réalisent des collections capsules et c’est quelque chose que j’aimerais bien faire. Qui sait, il y a énormément de possibilités.

"Je suis super excité – c’est le premier défilé de mode féminin auquel j’assiste… Je pourrais rester ici toute la nuit et être ‘Oh ça c’est beau !". Liam était présent sans Cheryl Tweedy sa petite-amie, et mère de son fils Bear qui, on rappelle est né en mars dernier. Plus tard dans l’interview, Liam admet qu’il ressent une certaine pression à commencer sa carrière solo après le succès mondial qu’a connu les One Direction.

"C’était un super commencement, j’avais des personnes supers autour de moi, une super équipe de management et nous voilà aujourd’hui avec un succès inattendu.

"Cela a été fantastique de me lancer en solo – beaucoup de choses sont en train de changer dans cette industrie – Quand tu vois comment le streaming marche, en particulier en Amérique – donc je prends mon temps pour sortir mon prochain titre. C’est mon préféré de l’album…".On rappelle qu’Harry Styles aussi débute sa carrière solo et prépare en même temps un reportage qui a pour but de faire découvrir à ses fans les coulisses de cette nouvelle aventure. Seul hic, le jeune chanteur ne veut plus entendre parler de son ancienne carrière avec les Onde Direction. En effet, il a demandé à ce que les One Direction n’apparaissent pas dans le reportage. Il ne veut pas être dans l’ombre de l’ancien boys band. Compréhensible quand on sait l’énorme succès qu’à connu le groupe. Le reportage sera diffusé en novembre.