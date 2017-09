Liam Payne veut un yacht pour Cheryl

Liam Payne veut acheter un yacht en l’honneur de sa copine Cheryl Cole.

Le chanteur de "Strip that Down", qui a un enfant de 5 ans appelé Bear avec l’ancienne membre des Girls Aloud, a admis que s’il faisait une folie en achetant un yacht de luxe, il nommerait le bateau d’après le nom de sa partenaire.

Dans l’émission de radio "Most Requested Live", un fan lui a demandé comment il appellerait son yacht s’il en avait un. Il a répondu : "Je l’appellerai The Cheryl car c’est le nom de ma femme et c’est la seule chose à laquelle je peux penser maintenant. Alors voilà bébé, un yacht pour toi."

Alors que Cheryl s’est montrée discrète pendant sa grossesse et après la naissance de Bear, le chanteur de 24 ans a fait plusieurs déclarations publiques sur son couple et a admis en dire souvent trop.

Lorsqu’il lui est demandé ce que dirait son étiquette d’avertissement, il répond : "Je pense que mon étiquette d’avertissement dirait ‘S’il-te-plait, ferme ta bouche plus souvent’, parce que j’en dis souvent trop."

Liam est épris de sa copine de 34 ans et aime particulièrement l’odeur de ses cheveux.

"Je dois dire que mon odeur préféré est l’odeur des cheveux de ma copine. Ou l’odeur de mon petit enfant. L’odeur des bébés est juste la meilleure odeur au monde."

La star des One Direction a ensuite remercié Cheryl pour ses efforts pour rendre son anniversaire si spécial.

"Récemment, j’ai fêté mon anniversaire à Majorque et ma copine a invité tous mes amis et ma famille. Je ne peux pas les voir souvent donc c’était vraiment bien de passer du temps avec eux," a t-il ajouté.

Liam espère que son fils voudra utiliser son deuxième prénom au lieu de son étrange prénom quand il sera plus grand.

"Le deuxième prénom de Bear est Grey et je pense que ça pourrait être son surnom quand il sera plus grand mais on verra ce qui se passera."