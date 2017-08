Luc Besson : Rihanna est sa Cléopâtre des temps modernes !

Si Luc Besson a tout fait pour avoir Rihanna dans son dernier film, il en est très fier. Le réalisateur français a même avoué qu’il en avait fait sa Cléopâtre des temps modernes dans « Valérian et la Cité des Mille Planètes ». Son nouveau film de science-fiction mélange les genres, tout en abordant des sujets d’actualité, mais Luc a aussi utilisé des célèbres vers de William Shakespeare, et il est ravi du résultat final. Il a déclaré : « Pour moi, c’était un plaisir ultime. Rihanna, la reine de la musique, en tant que Cléopâtre. C’est le genre de mélanges que j’adore. Nous pouvons tous écouter de la musique reggae à Greenland, tout en mangeant des sushis. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons ! » Pour autant, le producteur de 58 ans a avoué que ce nouveau long-métrage avait été un vrai risque pour sa carrière, mais il a tout de même décidé de suivre ses rêves. Il a rajouté : « Mes rêves sont mes rêves. Je voulais faire ‘Valérian’ depuis longtemps. » Et pour son casting, il n’a pas lésiné sur les moyens, puisqu’en plus de RiRi, Cara Delevingne et Ethan Hawke faisaient aussi partie du tournage.