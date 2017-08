Miley Cyrus : Liam Hemsworth lui manque

Miley Cyrus se sent triste loin de Liam Hemsworth. La jeune femme a partagé trois photos d’elle et de son chien Dora, en expliquant que son petite-ami lui manquait, et qu’il manquait également à son animal de compagnie. L’acteur est actuellement à près de 4800 kilomètres de sa bien-aimée, à New York, sur le tournage de son dernier film, »Isn’t It Romantic », et Miley a partagé une série de photos pour exprimer ce qu’elle ressentait. Sur les clichés, on peut voir l’interprète de »Malibu » en compagnie de Dora, avec comme légende : »Tu nous manques @liamhemsworth ! (Les bâillements matinaux de Dora sont comme des RUGISSEMENTS) ». Et il semblerait que Liam ait été touché par l’attention de sa petite-amie, puisqu’il a posté une photo de lui en compagnie de Dora sur son propre compte. La star de »Hunger Games » est donc tout aussi attaché à l’animal à quatre pattes, puisque c’est lui qui avait adopté leur chienne en novembre 2015, et était allé la chercher à l’équivalent de la SPA, à Los Angeles.

Même s’ils sont loin l’un de l’autre, tout semble aller pour le mieux pour le couple, qui avait précédemment annulé leur fiançailles, avant de se réconcilier l’an dernier. Ils avaient décidé de faire une pause dans leur relation en 2013, car tout n’était pas rose entre eux. Il semblerait donc que ce »break » leur ait été bénéfique, puisqu’ils paraissent plus amoureux que jamais.