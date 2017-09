Miley Cyrus pense que Dolly Parton a rendu la musique country ‘sexuelle’

Miley Cyrus affirme que Dolly Parton a rendu la musique country plus "sexuelle".

La chanteuse du titre ‘Wrecking Ball’ a affirmé que les comportements provocants de sa marraine Dolly Parton ont fait de la chanteuse une icone de la country. Quand on lui demande quels sont les conseils que Dolly lui a donné pour sa carrière, Miley raconte: "La meilleure chose qu’elle fait, c’est de ne pas avoir peur de se ridiculiser. Elle a repoussé les frontières de la musique country. Personne d’autre n’est capable de rendre la musique country sexuelle !

"Mais elle dirait ‘Ce n’est pas pour cette raison que je le fais’ – Elle le fait parce qu’elle aime le faire. Et si tu veux repousser les frontières, tu dois aimer ce que tu fais. Et tu dois te souvenir que tu fais de la musique pour ceux qui aiment ta musique, pour ton honnêteté et pour tes fans.

"Il est important de prendre du plaisir et de faire la musique que tu aimes."

La star de 24 ans insiste sur le fait qu’elle n’a jamais essayé de suivre les tendances populaires, mais qu’elle s’inspire des choses autour d’elle.

Lors d’une interview pour NPR (National Public Radio), Miley explique: "Je pense être une personne qui évolue rapidement. Et je ne change pas avec le temps ou avec la mode, je change en étant active politiquement ou de façon philanthropique.

"Je pense que ça change la façon dont les gens me voient et montre qui je suis vraiment. Je suis très inspirée par mon entourage et par le monde, beaucoup plus que par les tendances ou que par la musique qui passe à la radio.

"C’est pour cette raison que les gens se sentent concernés par ma musique; parce qu’aujourd’hui, j’expérience l’humanité."