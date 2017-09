Milo Ventimiglia ne se remettrait avec Hayden Panettiere pour rien au monde !

Milo Ventimiglia sait apprendre de ses erreurs. Bien qu’il ne regrette en rien avoir vécu une romance avec sa co-star de « Heroes », Hayden Panettiere, pendant deux ans jusqu’en 2009, l’acteur a expliqué qu’il ne pourrait jamais remettre le couvert avec l’actrice.

Interrogé à propos de ce qu’il avait appris de sa relation avec la jolie blonde, Milo Ventimiglia a déclaré : « Je ne le referai jamais. Il y a des choses qui vous arrivent dans la vie qui vous forment. Tout ce que j’ai vécu, dans mon travail, dans mes relations amicales, mes partenariats, toutes ces expériences ont forgé ma personnalité actuelle. On apprend de tout cela. Et on retient de meilleures façons de faire les choses. »

L’acteur a également fait des confidences à propos de ses études. Il a admis avoir regretté d’avoir arrêter ses études supérieures bien que le métier d’acteur lui convienne parfaitement.