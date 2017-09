Nicole Kidman sème le doute sur le futur de Big Little Lies

Nicole Kidman n’est pas sûre que "Big Little Lies" revienne pour une seconde saison.

L’actrice détentrice d’un Oscar a joué aux côtés de Reese Witherspoon et Shailene Woodley dans la mini-série de HBO acclamée par la critique. Elle a admis que le futur de la série était incertain.

"Ce n’est pas encore décidé car c’est beaucoup de travail," a t-elle déclaré. "La première saison était très réussie donc on ne veut pas faire une suite à la légère."

Malgré cela, Nicole est extrêmement fière de la popularité de la série chez les téléspectateurs.

"Nous sommes juste si heureux de la manière dont le show a été reçu," a t-elle dit à E! News.

Un peu plus tôt, Nicole Kidman avait révélé vouloir utiliser son vrai accent australien à l’écran.

La star d’Hollywood est fière de ses origines australiennes, mais n’a que très rarement l’occasion d’utiliser son propre accent, devant passer la plupart de sa vie professionnelle à faire l’accent américain.

Parlant de son futur rôle, Nicole a expliqué : "Dans mon prochain film [‘The Upside’, adaptation américaine de ‘Intouchables’], j’ai l’occasion d’utiliser mon vrai accent, ce que je veux faire plus souvent. J’ai dit ‘Je pense qu’elle serait mieux avec un accent australien’ et Kevin Hart et Bryan Cranston m’ont regardée bizarrement, comme le rôle était écrit pour une Américaine, mais le producteur Harvey Weinstein a dit ‘Oui, elle est Australienne’."

Nicole Kidman a aussi révélé qu’elle aimerait travailler dans son pays natal.

Interrogé à Sidney sur ce sujet, elle a répondu : "J’aimerais passer plus de temps ici. J’adore revenir ici et être éloignée de cette industrie. J’aime pouvoir utiliser mon propre accent."