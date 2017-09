Nicole Scherzinger rêvait d’une carrière solo

Nicole Scherzinger était heureuse de rejoindre les Pussycat Dolls, ayant précédemment repoussé l’offre de Will I Am pour rejoindre les Black Eyed Pead, mais son rêve ultime était de devenir une chanteuse solo. Elle voyait le groupe comme un tremplin pour réaliser son rêve, et a donc été surprise du succès des chanteuses de "Don’t Cha"

Cependant, la star de 39 ans était dévouée au groupe et trouvait frustrant de ne pas recevoir le respect qu’elle méritait comme artiste, insistant être plus qu’une "stupide pop star"