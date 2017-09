Reese Witherspoon et Nicole Kidman sont impatientes de tourner la suite de Big Little Lies

Reese Witherspoon et Nicole Kidman veulent désespérément tourner la suite de Big Little Lies. L’actrice de 41 ans et sa co-star 50 ans sont reconnaissantes de l’accueil chaleureux que le public a offert à la série. C’est la raison pour laquelle Reese Witherspoon et Nicole Kidman ont hâte de donner une seconde saison à la série dramatique. S’adressant au site E ! News, Nicole Kidman a déclaré : « On aimerait vraiment le faire. On adore ces femmes… On aimerait vraiment le faire. Et on est très contente que les gens veulent qu’on le fasse.»

Hier soir, lors de la cérémonie des Emmy Awards Nicole Kidman a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son jeu dans Big Little Lies.