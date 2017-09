Rihanna: sa collection Fenty Beauty est enfin disponible!

Rihanna vient de dévoiler sa collection de maquillage Fenty Beauty! Il s’agit d’une gamme complète qui comprend des rouge à lèvres, des gloss et autre fond de teint. Elle est d’ores et déjà disponible sur le site internet de Fenty Beauty créé à cet effet. Avec son maquillage Rihanna veut promouvoir une nouvelle forme de beauté semble-t-il puisque la collection contient pas mal de teinte nude et naturelle.

Le marché des cosmétiques semble très prisé par les it-girls en ce moment. Après Kylie Jenner et sa marque Kylie Cosmetics et Kim Kardashian et sa marque KKW Beauty s’est donc à celle que l’on surnomme Riri de se lancer sur le marché du maquillage. Mais après avoir mis le monde de la mode à ses pieds avec sa collection pour Puma, lancé une ribambelle de parfums et même collaboré avec la marque de bijoux Chopard, on est convaincu que la nouvelle entreprise de Rihanna sera couronnée de succès.