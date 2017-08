Robin Thicke sur le point d’être papa pour la seconde fois

Robin Thicke va être papa pour la seconde fois ! Sa compagne, April Love Geary, a annoncé qu’elle était enceinte sur les réseaux sociaux. Le mannequin a posté une photo de son échographie, où l’on peut voir un foetus. Elle a également écrit en légende de la photo : »Robin et moi sommes très excités de vous annoncer que nous allons avoir un enfant ! La date prévue est le 1er mars, pour l’anniversaire d’Alan! ».

Une source proche du couple a confié à TMZ que Robin et April, qui sont ensemble depuis 3 ans, attendent une petite fille, et qu’ils avaient annoncé la nouvelle à son fils, Julian, qu’il avait eu avec son ex-femme , Paul Patton, un peu plus tôt dans la semaine. Le petit garçon serait d’ailleurs »très enthousiaste » à l’idée d’avoir une petite soeur.

Robin fera sûrement un bon papa, car s’il avait été conflit avec son ex-femme à propos de la garde de leurs fils, il avait précédemment confié que lui et Julian étaient très proches.

»Nous faisons tout [ensemble]. Nous allons dans des parcs d’attraction, des musées, nous allons voir des matchs, ou juste au parc, et nous nous promenons pendant quelques heures », avait-il confié, »Pour taper dans un ballon, et faire ces choses que les pères et leurs enfants font ».