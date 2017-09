Selena Gomez n’a pas aimé être une enfant star

Selena Gomez s’est senti "violée" en tant qu’enfant star

La chanteuse et actrice de 25 ans est devenue connue enfant quand elle travaillait avec Disney, où elle a commencé dans ‘Les sorciers de Waverly Place’. Elle a révélé qu’être célèbre en étant enfant l’a fait sentir vulnérable, lorsque par exemple des photographes âgés prenaient des photos d’elle sur la place, alors qu’elle n’était qu’une adolescente.

"Je me souviens juste me sentir vraiment violée quand j’étais jeune, en étant juste à la plage. J’avais peut être 15 ou 16 ans et des photographes me prenaient en photo," a t-elle déclaré. "Je pense que personne ne savait vraiment qui j’étais. Mais je me suis sentie vraiment violée et je n’ai pas aimé ou compris, et c’était vraiment bizarre car j’étais une jeune fille et ils étaient des adultes. Je n’ai pas aimé cette sensation."

L’interprète de ‘Fetish’ se rappelle également que les gens se rappelaient d’elle pour son image et non pas pour son travail.

"Je commençais à être reconnue pour des choses qui n’étaient pas liées à mon travail. C’est à partir de là que ma passion a commencé à partir petit à petit. Et ça m’a fait peur."

En 2016, Selena a pris une pause de trois mois après s’être inscrite dans un centre de traitement pour se faire soigner d’un lupus et a déclaré que cette expérience lui avait appris à être sûr d’être "en bonne santé et heureuse dans sa tête".

"A l’époque, je me regardais dans le miroir et je me disais ‘j’en ai assez, je ne sais pas si je peux continuer’ et j’ai abandonné pendant une seconde," a t-elle déclaré à Business of Fashion. "Mais ça ne veut pas dire que je n’aimais pas mon métier. Tant que je suis en bonne santé et heureuse dans ma tête, c’est tout ce qui compte."