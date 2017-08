Selma Blair a le  »coeur brisé » après la mort de son chien

C’est un triste jour pour Selma Blair et sa famille. La star de »Sexe Intentions » a annoncé qu’elle avait le »coeur brisé », après la mort de son chien, Ducky. Elle a rendu hommage à son petit compagnon, qui était âgé de 13 ans, sur les réseaux sociaux. L’animal, qui était croisé chihuahua et carlin, a dû être piqué après avoir a eu un accident de voiture, qui l’avait blessé gravement. Selma a posté une photo de l’animal sur les réseaux sociaux, où l’on peut voir son fils de 7 ans, Arthur et lui poser ensemble. En légende du cliché, elle a écrit : »Sois avec les anges. Tu nous manques tellement. Tellement, ma douce fille. Avec ton esprit et tes clins d’oeil. Nos coeurs sont brisés ».

Après l’accident, la star a eu l’opportunité de mettre fin aux jours de Ducky, ou d’essayer de la soigner et de »remettre ses organes et son corps ensemble ». Et même si son vétérinaire recommandait la première option, l’actrice a préféré tenter la deuxième, car elle a vu la queue de son animal bouger. Elle avait précédemment confié ceci : »Priez pour Ducky, je vous prie. Elle a eu un terrible accident ce soir. Le vétérinaire a recommandé de mettre fin à ses souffrances. Mais quand j’ai vu sa queue bougée, je n’ai pas pu le faire. ».