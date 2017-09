Shania Twain regrette de ne pas avoir eu plus d’enfants. La chanteuse de 52 ans est mère d’un adolescent 16 ans prénommé Eja, né de son union avec Robert Lange. Elle a récemment admis qu’elle aurait aimé avoir plus d’enfants, car la chanteuse adore être une maman.

Shania a déclaré : « J’adore être une mère. J’aurais souhaité avoir plus d’enfants. A 52 ans, je ne pense pas que je vais avoir d’autres enfants. Je n’en suis probablement pas capable. Mais j’ai décidé que, bon, peut-être que je vais rester où j’en suis. J’ai une magnifique belle fille et j’ai un magnifique fils. Je suis vraiment heureuse. J’adore être un parent et j’adorerais avoir eu beaucoup d’enfants. » Malgré le succès de sa carrière, Shania Twain avoue préférer prendre du bon temps avec sa famille plutôt que d’être sur les routes.