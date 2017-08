Simon Cowell :  »Une réunion des One Direction est 100% possible »

Selon Simon Cowell, une réunion de l’intégralité des membres de One Direction est »100 % » possible. Le juge de la version britannique de »X Factor » a confié que pour lui, si les One Direction sont actuellement en pause dans leur carrière commune depuis 2015, ils pourraient tout à fait se retrouver dans le futur. »Vous savez, c’est amusant d’être seul [dans l’industrie], mais j’espère que ce qui va se passer est qu’il se rappellent combien il est fun d’être dans un groupe », a-t-il affirmé au magazine The Sun. Pour le moment, Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson sont actuellement en pause depuis le départ de Zayn Malik, et on ne sait pas encore ce qu’il se passera pour One Direction dans les prochaines années à venir. Mais Simon croit en ce groupe, qu’il a vu grandir au sein de l’émission »X Factor ». C’est d’ailleurs lui qui a signé 1D en tant que leur producteur , et il croit toujours sincèrement en leur réunion. »Je crois toujours qu’il ne faut pas créer les règles mais les briser »,a-t-il ajouté, »Donc, il n’y a rien qui peut les arrêter, s’ils le veulent, de se remettre ensemble pour une tournée, pour un album ».

Mais il semblerait que tout le monde ne soit pas de cet avis puisque Niall avait avoué que pour lui, une réunion du groupe serait »bizarre ». Il avait confié à ce propos il y a peu : »Je suppose que maintenant, ce serait un peu bizarre ».