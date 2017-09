Stéphanie Durant de candidate à business woman

Etre un candidat de télé-réalité n’est pas tous les jours facile. En effet, une fois que vous avez participé à une émission, ce n’est pas si facile de se débarrasser de cette image de "candidat". Mais il y en a certains et plus particulièrement certaines, dans ce cas-là, qui y arrivent. A l’instar de Caroline Receveur, Stéphanie Durant a fait un bout de chemin depuis sa première apparition au petit écran. Souvenez-vous, c’était lors de la première saison des aventures des marseillais diffusée fin 2012. La jolie jeune fille s’envolait pour Miami accompagnée de Julien, Antonin et les autres. Au fil des années, les aventures des marseillais ont continué mais Stéphanie s’est faite de plus en plus rare. Non parce que la production a jeté la belle aux oubliettes, mais parce qu’à coté de ça, la jeune créée son empire. Cela a commencé avec des conseils mode, voyage et déco via ses comptes Instagram et Snapchat. Puis en février, la jolie londonienne décide de créer son blog.Le but : partager son quotidien avec ses fans, mais surtout ses bons plans. Aujourd’hui, Stéphanie Durant se voit proposer des partenariats avec de grandes marques telles que Lidl et Esmara. Partenariat qui a comme égérie la mannequin internationale Heidi Klum ! Quel sera donc le prochain projet de la jeune marseillaise ? Côté amour, cette dernière file toujours le parfait amour avec son compagnon Théo. Ils ont emménagé ensemble à Londres et semblent être très heureux. Oui, c’est possible d’être heureux à Londres ! Le temps ne fait pas tout !