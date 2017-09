Tom Cruise responsable dans la mort de deux hommes sur un tournage ?

En ce moment l’acteur Tom Cruise est à l’affiche du film ‘Barry Seal : American Traffic’. Ce film sorti en France le 13 Septembre dernier raconte l’histoire vraie d’un pilote recruté par la CIA qui va mener à bien l’une des plus grosses opérations secrètes de l’histoire des Etats-Unis. Mais ce que vous ignorez, c’est qu’une tragédie s’est déroulée lors du tournage. En effet, en 2015, Alan Purwin et Carlos Berl deux pilotes engagés pour le film sont décédés lors d’un accident d’avion. Et aujourd’hui, les proches des pilotes veulent que justice soit faite. Pour ces derniers, les producteurs du films sont responsables de cette tragédie. Mais ce ne sont pas les seuls. Les familles d’Alan et de Carlos accusent aussi Tom Cruise.

"Les problèmes de planification, de coordination (…) ont entraîné la mise en service d’un pilote non-qualifié et non-préparé pour un vol dangereux dans un vieil avion qui devait passer entre des montagnes inconnues par mauvais temps.

" Les demandes de tournage en Colombie, ainsi que l’enthousiasme de Cruise et de Liman pour les prises multiples de larges séquences de vol, ont ajouté des heures à chaque journée de travail et rajouté des jours de tournage." Ces extraits sont tirés de documents écrits par les familles des défunts et transmis à la justice. Jimmy Lee Garland, un des producteurs de ‘Barry Seal : American Traffic’ était lui aussi présent dans l’avion lors du crash. Il a échappé à la mort mais est désormais paralysé.