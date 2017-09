Zayn Malik : la raison de sa métamorphose

On sait désormais pourquoi Zayn Malik a décidé de changer de look. En fait, il ne s’agissait pas d’une décision de la part du chanteur. L’ancien One Direction a toujours aimé jouer avec ses looks en passant du blond au brun et du brun au rose. Mais récemment, l’expérience a tourné au vinaigre et le chanteur s’est abimé sa magnifique chevelure. Alors plutôt que de déambuler dans les rues les cheveux abimés, Zayn Malik a préféré tout couper. Sur les ondes de la radio BBC 1, il a expliqué : «J’ai juste rasé ma tête parce que j’ai abusé de la teinture et mes cheveux étaient détruits. La teinture affecte donc il faut les raser ».

Quoi qu’il en soit Zayn Malik n’est pas du tout inquiet quant à sa coupe de cheveux. Il a rassuré ses fans déçu en disant : « Ça repousse tout de suite de toute façon ».