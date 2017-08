Côté Romand, le marché artisanal de Romainmôtier

Dimanche 27 août, 80 artisans viennent faire découvrir leur savoir-faire et leurs objets dans le bourg de Romainmôtier : céramistes,ébénistes, tisserands, selliers, relieurs, couturiers, vanniers, modistes, bijoutiers et joailliers, décorateurs en ameublement, forgerons, boulangers et photographes sont à l’honneur et présentent leur artisanat.

Ces artisans sont sélectionnés en fonction de la qualité et de l’authenticité de leur artisanat.Le Marché artisanal de Romainmôtier veut favoriser au maximum l’artisanat « authentique ».