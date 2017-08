Durant un week-end, Morges sera la capitale suisse de la gym

Du 2 au 3 septembre, Morges recevra les Championnats suisses de gymnastique artistique. Organisé par la GymMorges, ce grand rendez-vous verra s’affronter à Beausobre les plus grands champions helvétiques parmi lesquels Giulia Steingruber, Pablo Brägger et Oliver Hegi. Stéphane Détraz et Fabian Delmonico, membres du comité d’organisation, viendront évoquer lundi à 7h20 sur LFM les préparatifs de cet événement d’envergure nationale, les moments forts qu’il promet, mais aussi la place de la gymnastique artistique en Suisse qui, si elle est relativement peu médiatisée, est extrêmement populaire.

