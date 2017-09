L’élément Terre en kinésiologie

L’élément Terre est lié au sol et à la poussière. Il est associé à la fin de l’été et également au période de transition entre chacune des saisons. On dit qu’il fortifie les muscles.

Cet élément est associé à la couleur jaune, couleur qui rappelle les moissons de la fin de l’été. L’élément Terre peut également être associé à la compassion, à l’empathie et au chant, donc si vous manquez d’empathie ou que vous ne vous permettez pas de chanter votre vie, vous avez peut-être besoin d’équilibrer cet élément.

Si vous ressentez le besoin de l’équilibrer, peut-être que vous avez envie de plus de douceur dans votre vie pour atteindre vos objectifs. Il est possible également de vous demander si vous avez trop ou pas assez d’empathie envers les autres. Pensez à la couleur jaune et à ce qu’elle représente dans votre vie.

L’élément Terre est également associé au parfum, alors pour le rééquilibrer, pensez à aller sentir les fleurs, en particulier des jaunes. Il est possible aussi de sentir des odeurs qui vous rappellent de bons souvenirs.

