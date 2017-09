Les comportements face à la douleur en one brain

Ils sont au nombre de 15 et représentent ce que nous mettons en place lorsqu’une douleur persiste et n’a pas lieu d’être. Je trouve important de relever que la douleur physique déclenche la douleur émotionnelle, tout comme la douleur émotionnelle finit par créer des symptômes de douleur physique. C’est parfois le serpent qui se mord la queue, comme on dit, quand on a des douleurs qu’elles soient chroniques ou non.

L’analyse suivante sur la douleur est tirée du baromètre du comportement qui est un outil de one brain et qui permet de trouver un ressenti lié à une situation. Lorsqu’une personne a une douleur, le sentiment ressenti est qu’elle est blessée ou meurtrie, puis elle ressentira du chagrin et de la culpabilité (car la douleur diminue son action par exemple), puis enfin le non-choix de ressentir ou d’avoir cette douleur.

Il est important de dissocié cause et effet de la douleur, lors d’une douleur chronique, nous la connaissons et l’avons déjà eue par le passé, nous la vivons maintenant et lorsqu’elle stoppe, nous pensons déjà à cette douleur dans le futur, ce qui signifie que la personne a mis en place un des quinze comportements face à la douleur. Grâce à la kinésiologie, la personne peut dépasser ce comportement.

