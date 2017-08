L’exercice du coussin d’air en kinésiologie

Cette activité fait partie des 7 dimensions qui est une des techniques de la kinésiologie. Comme son nom l’indique, elle travaille sur 7 dimensions du corps alors que le Brain Gym travaille sur trois dimensions. Cette technique est également constituée de plusieurs exercices efficaces et simples à exécuter.

Je vous explique dans cet article, l’exercice appelé le coussin d’air. Il permet le lâcher prise et le relâchement en cette période de rentrée en lien avec les capacités entre autres. Il permet également de reconnaître ses richesses et de les utiliser correctement. Il peut aussi aider à relâcher le passé pour faire place au changement, en lien cette semaine avec une nouvelle année scolaire, par exemple.

Cet exercice se fait assis par terre, confortablement, les jambes ouvertes. Vous placez les mains sur votre bas ventre avec les doigts écartés et pointant vers le bas. Lorsque vous expirez, vous vous penchez vers l’avant tout en gardant le dos droit et lors de l’inspiration, vous vous redressez.

