L’aide humanitaire de la Suisse se poursuit en Haïti

Pendant 9 mois, la Suisse a apporté une aide d’urgence à Haïti.

Gestion de l’eau potable, fourniture d’aliments, d’abris, puis de semences, reconstruction d’écoles: l’aide humanitaire a été très occupée après le passage d’un ouragan en octobre 2016. La Confédération aura consacré 2 millions 500 mille francs à ces premières étapes de soutien – une période d’urgence et une phase dite de redressement. Pour Jean-Luc Bernasconi, chef de la Division Europe, Asie et Amérique de la Direction du développement et de la coopération, on peut parler de mission accomplie :

L’urgence passée, la Suisse va pouvoir se consacrer au développement. Une nouvelle phase s’ouvre à présent, et l’expérience du dernier ouragan a permis d’affiner la nouvelle stratégie en Haïti. Jean-Luc Bernasconi :

Propos recueillis par Jérôme Favre. La DDC, la Direction du développement et de la coopération, a fait d’Haïti l’un de ses pays prioritaires, avec vision à long terme, en 2013.