Il est composé de deux hémisphères qui chacun traite des informations différentes. Selon notre hémisphère dominant, notre capacité à appréhender ou à voir les choses varie énormément.

Votre hémisphère dominant est en général opposé à votre jambe dominante. Votre jambe dominante est celle avec laquelle vous commencez à gravir les escaliers. En cas de doute, toutes ces dominances peuvent être testées à mon cabinet lors d’une séance.

Si vous cerveau dominant est le gauche, vous êtes plutôt orienté vers les nombres, l’analyse, la logique. Vous êtes une personne structurée, qui planifie, consciente du temps et tournée vers le futur. Alors que si votre cerveau dominant est le droit, vous êtes quelqu’un plutôt orienté vers les images, les émotions, la signification, le présent, qui préfère le dessin et la manipulation et qui a une conscience spatiale.

Ce sont évidemment des tendances et mise en lien avec les autres dominantes, vous aurez un profil d’apprentissage complet et instructif sur votre manière d’apprendre et de fonctionner.

N’hésitez pas à aller visiter ma page facebook et à vous y abonner!