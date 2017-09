Lausanne : une troisième vie pour Le Montriond

À Lausanne, Le Montriond entame sa 3e vie. Après avoir occupé plusieurs fonctions depuis sa construction il y a un siècle, le petit bâtiment, à côté du parc de Milan, va devenir un lieu de vie pour le quartier.

Trois ans après l’appel à projets lancé par la Ville, Le Montriond sera inauguré dès vendredi et jusqu’à dimanche. Les vies passées et les projets futurs du Montriond sont racontés par Natacha Litzistorf, municipale lausannoise en charge du logement, de l’environnement et de l’architecture :

À terme, Le Montriond veut occuper aussi une fonction sociale. Boris Wiasmitinow, l’un des trois associés du Montriond :

D’autres de ces bâtiments ont déjà été transformés, comme le kiosque de Saint-François. D’autres vont connaître eux aussi une seconde jeunesse. Une politique voulue par la Ville, certains de ces bâtiments étant d’ailleurs classés. Natacha Litzistorf, municipale lausannoise en charge du logement, de l’environnement et de l’architecture :