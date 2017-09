La science est à la portée de tous au CERN

La 8e édition de la Nuit des Chercheurs au CERN se déroule ce vendredi au Globe à Meyrin.

Au programme de cette Nuit des Chercheurs au CERN: des visites, des animations, des diffusions de documentaires et des débats. Le tout en français et en anglais. Parmi les ateliers les plus attractifs, celui qui consiste à programmer un robot. Les explications de Laurianne Trimoulla, l’organisatrice de la Nuit des Chercheurs :

Un astronaute allemand, Matthias Maurer sera également présent pour un débat intitulé « pourquoi faire de la science dans l’espace ? ». Le CERN surfe ainsi sur la vague Thomas Pesquet, cet astronaute français qui a passionné le monde entier lors de sa mission dans l’ISS. Laurianne Trimoulla :

Renseignements à retrouver sur cern.ch.

L’année passée environ 700 personnes se sont rendues à la Nuit des Chercheurs.