L’église Saint-François accueille la Grande Table des Lausannois

La Grande Table des Lausannois a pris ses quartiers… dans l’Eglise Saint-François ! Cette manifestation, dans le cadre de Lausanne à Table, se déplace chaque année.

Par Margaux Habert

En 2016, les tables avaient été dressées dans la piscine de Mont Repos. Jusqu’à vendredi, les épicuriens dégusteront des plats inspirés par les Franciscains, qui érigèrent un monastère et l’Eglise Saint-François au XIIe siècle. Un lieu qui peut étonner pour une telle réception, mais qui a trouvé un bel accueil auprès du pasteur de l’Esprit SainF, Jean-François Ramelet, de l’Eglise Saint-François :

Le pasteur est même surpris que les Lausannois soient eux-mêmes surpris. L’église étant, pour le pasteur, un lieu de partage et d’échange. Jean-François Ramelet :

Les six restaurateurs de la Grande Table des Lausannois espéraient depuis longtemps investir l’Eglise Saint-François. Après la piscine de Mont Repos, l’église offre elle aussi un cadre particulier. Avec une pointe de mise en scène. Jean-François Ramelet :

Un repas très spécial, outre le cadre de l’église, les gourmands mangeront au milieu de l’exposition « 9.5 sur l’échelle de Luther ». Et pour donner encore plus de sens à une telle manifestation dans un lieu saint, le pasteur a organisé le même repas, mardi soir. En dehors de l’agenda de Lausanne à Table, il était proposé aux personnes plus démunies.