Succession Burkhalter : entretien avec Ignazio Cassis

Il est le grand favori: Ignazio Cassis entend bien succéder à Didier Burkhalter.

À peine le Neuchâtelois avait-il annoncé sa démission que tous parlaient du chef du groupe parlementaire libéral-radical. Et, depuis 10 jours, il est l’un des trois candidats officiels du PLR. Le moment semble bon pour cet ancien médecin cantonal âgé de 56 ans, qui siège au Conseil National depuis dix ans et qui préside l’importante commission de la sécurité sociale et de la santé publique. Et le moment semble venu d’élire un Tessinois, selon certains, puisque les italophones ne sont plus représentés au Conseil fédéral depuis 18 ans :

Ignazio Cassis, candidat officiel du PLR au Conseil fédéral, répondait à Jérôme Favre. Le Parlement élira le successeur de Didier Burkhalter le 20 septembre.