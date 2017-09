La marge des partisans de la réforme des retraites se réduit

Un échec de la réforme des retraites le 24 septembre ne serait plus une surprise.

Les partisans du projet se font de moins en moins nombreux: le «oui» a reculé à 50% pour la hausse de la TVA et à 51% pour la réforme elle-même, selon le sondage de gfs.bern dévoilé ce mercredi. Pour les analystes de l’institut, tout reste donc ouvert, avec une tendance légèrement négative puisque la part d’opposants a progressé à respectivement 44 et 45%. Un seul «non» du peuple à l’un des deux objets ou un «non» des cantons à la TVA ferait échouer le projet. Et le vote sera avant tout politique. De Berne, les précisions de Jérôme Favre :

Et pour ce qui est de l’autre objet soumis au peuple le 24 septembre, l’arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire serait accepté avec 69% de «oui».