Une bière brassée par deux passionnés à St-Prex

Suite de notre série sur la bière artisanale. La Rédaction vous emmène à la découverte de quelques-unes des nombreuses micro-brasseries qui ont vu le jour ces dernières années dans le canton de Vaud. Cette fois, direction St-Prex.

« La BadFish Brewery ». Cette micro-brasserie existe officiellement depuis 2016. Elle a vu le jour grâce à la passion de deux amis : Grégoire Bovy et Cédric Kind. Plusieurs fois par mois, ils se retrouvent dans un garage, au sous-sol d’une villa pour brasser et mettre en bouteille.

Cédric, co-fondateur de la brasserie BadFish :

Mais brasser leur bière en plus grande quantité répondait aussi à de nombreuses sollicitations des proches. Grégoire, co-fondateur de la BadFish :

Mais qui dit plus grandes quantités dit aussi plus de complications. Mis à part la partie administrative, il faut aussi être plus attentif lors du brassage comme l’explique Grégoire :

Après plusieurs mois de mise au point des recettes, la BadFish vend aujourd’hui 3 types de bières. Grégoire, co-fondateur de la brasserie :

Et ces bières « différentes » sont le moteur de la brasserie BadFish. Cédric, co-fondateur :

Comme bon nombre de leurs collègues micro-brasseurs, la BadFish est un à côté pour Cédric et Grégoire. La vente directe est donc difficile pour écouler leurs bières. Grégoire et Cédric les co-fondateurs de la Bad Fish :

Pour cette année, Cédric et Grégoire visent une production totale de quelques 4’000 litres de bière avec leur brasserie BadFish. Ils sont également à la recherche de nouveaux locaux, plus adaptés que le garage actuel.

Et pour en savoir plus sur cette bière de St-Prex, rendez-vous sur leur page Facebook : « Bad Fish Brewery ».