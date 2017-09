Hockey sur glace : La jeunesse monte à Lausanne

Après Johnny Kneubuehler et Loïc In-Albon, Axel Simic rejoint lui aussi la première équipe du LHC, après être passé par les élites du club.

Sando Zangger, Sandro Zurkirchen, Joël Vermin, Lukas Frick… tous sont les nouveaux renforts du club vaudois.

Débarqués cet été, les quatre Suisses représentent l’avenir à Lausanne mais ce ne sont pas les seuls : Axel Simic a lui aussi intégré l’équipe première, profitant de la blessure d’Eric Walsky.

Ecoutez l’avis de celui qui a vu l’attaquant gravir les échelons en équipes élites du LHC, le deuxième entraineur assistant de Dan Ratushny : Yves Sarault.

Agé de 18 ans, le joueur a en effet été aligné lors des quatre premières rencontres de National League.

Passé par la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Axel Simic a déjà pu observer les différences entre le monde junior et le monde professionnel.

La concurrence au sein de l’équipe rouge et blanche est bien instaurée, et ce depuis plusieurs saisons. Notamment en attaque, où Simic devra se faire sa place tout en apprenant des joueurs plus expérimentés.

Visiblement, c’est ce qu’a déjà entrepris l’ancien junior de Fribourg-Gottéron. La réaction d’Axel Simic.

C’est un week-end chargé qui attend désormais Lausanne. Match prévu à Berne ce vendredi à 19h45 puis réception du HC Lugano demain, samedi, à Malley 2.0. , également à 19h45.