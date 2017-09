L’heure de la reprise a sonné pour le Servette Rugby Club

Le Servette Rugby Club jouera en effet ce dimanche au Stade de Genève pour son premier match en Promotion Honneur, soit la septième division française.

Pour rappel, Genève évolue dans le championnat français depuis quatre ans et n’a cessé de passer les paliers. Et cela a été le cas encore la saison dernière. Ce dimanche, les promus genevois accueilleront le club isérois de Culin. Et une fois de plus, ils vont découvrir un nouveau championnat. Jonathan Torossian, le capitaine grenat :

Pour cette saison, l’équipe a été quelque peu modifiée, entre les départs et les arrêts, elle accueille aussi des jeunes issus de la formation genevoise.

Jonathan Torossian :

Car rappelons que cette formation fait partie intégrante du projet initial du SRC. Et cette saison encore, l’effort du club portera sur l’académie de rugby. Jonathan Torossian :

Rendez-vous donc au stade de Genève ce dimanche à 15h pour voir le Servette Rugby Club affronter l’As Culin.