Un Prix suisse de l’oenotourisme comme carte de visite

Un weekend chargé en manifestations viticoles. Avec la 4e édition de Lavaux Passion, à Cully, mais aussi une grande fête pour les 10 ans de l’inscription de la région de Lavaux au patrimoine mondial de l’UNESCO… Et pour lancer les hostilités, ce vendredi se déroulent les Rencontres suisse de l’oenotourisme. Et pour la première fois, le Prix suisse de l’oenotourisme sera remis. Une soixantaine de professionnels sont inscrits, ils viennent de tout le pays. Et pour Yann Stucki, chef de projet Vaud oenotourisme, ce prix a un but précis : rappeler que la Suisse a une carte à jouer, à l’échelle nationale et internationale. Yann Stucki :

Après cette journée de Rencontres suisses d’oenotourisme, le public pourra célébrer lui aussi la vigne. Activités et dégustations seront au menu de Lavaux Passion, samedi et dimanche, toujours à Cully.