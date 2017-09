Les Suisses soutiennent leur agriculture

La Suisse est le premier pays au monde à garantir la sécurité alimentaire.

Sans surprise et sans passion, une large majorité de 78,7% de Suisses a ratifié dimanche 24 septembre l’inscription dans la Constitution d’un article 104 a) considéré comme un coup de cœur à l’agriculture indigène.

Le oui est plus accentué en Suisse latine qu’en Suisse alémanique, avec 92% d’acceptation dans le canton de Vaud et 89,8% dans le Jura. Tous les cantons acceptent le principe, le oui le plus timide venant de Schwyz avec 69%.

Analyse avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin :

Justement, le ministre de l’Economie Johann Schneider-Ammann s’est réjoui du résultat. Pas question de voir une volonté protectionniste dans le vote de ce dimanche. Mais plutôt un appel des Suisses à l’innovation et à la compétitivité de l’agriculture. Johann Schneider-Ammann :

Le directeur de l’Union suisse des paysans, le conseiller national PLR fribourgeois Jacques Bourgeois, entend utiliser le très large soutien des Suisses pour défendre les acquis des paysans :

Parmi les rares opposants déclarés, l’Alliance pour la souveraineté alimentaire de Pierre-André Tombez. Une lourde défaite pour lui ce dimanche ?

Un sujet de Serge Jubin.

Notez que les Suisses n’en ont pas fini avec la sécurité alimentaire. Deux autres initiatives sont pendantes. Mardi 26 septembre, le Conseil national empoignera le texte « aliments équitables » des Verts.

Résultats votation populaire du dimanche 24 septembre 2017 : admin.ch